1 Ocak günü toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. 1 Ocak toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Pazar metrobüs, metro, otobüs ücretsiz mi? 1 Ocak 2023 Marmaray ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

1 Ocak 2023 otobüsler ücretsiz mi? Yeni yılda vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.1 Ocak günü toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. 1 Ocak 2023 toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Pazar metrobüs, metro, otobüs ücretsiz mi? 1 Ocak 2023 Marmaray ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

1 OCAK TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi Marmaray, Başkent ray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.