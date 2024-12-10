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1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu?

1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu?
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Yeni yılın ilk gününde noterlerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Noterlerin çalışma saatleri ve tatil günleri genellikle Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenir. 1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle noterlerin kapalı olması bekleniyor.

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için kamu kurumları ve noterlerle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri "1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu?" oluyor. Birçok kişi, 1 Ocak'ta noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

1 OCAK'TA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil kapsamında olan bu günde noterler hizmet vermiyor. Türkiye'de 1 Ocak resmi tatil kapsamında olduğu için, noterler bu tarihte çalışmamaktadır. Bu, hem devlet daireleri hem de noterlikler gibi kamu hizmeti veren kurumların kapalı olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla, noter işlemi yapmak isteyenlerin tatilden sonraki ilk iş gününü beklemeleri gerekiyor.

1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu?

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