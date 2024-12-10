Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiği için kamu kurumları ve noterlerle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri "1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu?" oluyor. Birçok kişi, 1 Ocak'ta noterlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu? Detaylar haberimizde...

1 OCAK'TA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil kapsamında olan bu günde noterler hizmet vermiyor. Türkiye'de 1 Ocak resmi tatil kapsamında olduğu için, noterler bu tarihte çalışmamaktadır. Bu, hem devlet daireleri hem de noterlikler gibi kamu hizmeti veren kurumların kapalı olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla, noter işlemi yapmak isteyenlerin tatilden sonraki ilk iş gününü beklemeleri gerekiyor.

İlgili Haberler

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de 1 Ocak, resmi tatillerden biri olup, yeni yıl tatili olarak kutlanmaktadır.