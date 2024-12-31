1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu?

Noterler 1 Ocak Çarşamba günü çalışıyor mu ve kaça kadar açık soruları gündeme geliyor. Devlet kurumu olan noterlerin çalışma saatleri merak konusu oluyor. Noterler, diğer kurumlardan farklı olarak hafta sonları da açık olup, özellikle çalışan vatandaşlara hizmet sunuyor. Peki, noterler saat kaçta kapanıyor? Resmi tatillerde ve hafta sonlarında noterler hizmet veriyor mu? Nöbetçi noterlerin mesai saatleri ne? Detaylar haberimizdedir…

31 ARALIK NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

31 Aralık, yılın son iş günü olması nedeniyle noterler normal mesai saatleri içinde hizmet vermeye devam edecek.

NOTERLER 1 OCAK GÜNÜ AÇIK MI?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle noterler 1 Ocak'ta hizmet vermeyecektir.

Noter işlemleri olan vatandaşların, işlemlerini yılbaşı tatili öncesinde mesai saatleri içinde tamamlamaları veya 2 Ocak 2025 Çarşamba günü noterlere başvurmaları gerekmektedir.

NOTERLER HANGİ GÜNLER SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Noterler, sabah saat 09.00'da mesaiye başlar. Genellikle öğle molası 12.30 ile 13.30 arasında yapılırken, bazı durumlarda yoğunluğa bağlı olarak bu aralık 12.00 - 13.00 saatlerine çekilebilmektedir. Öğle tatili sırasında noterlerde işlem yapılamaz, ancak vatandaşlar tatil sonrası, noterlerin kapanış saati olan 17.00'ye kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler.