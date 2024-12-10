Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi, vatandaşlar "1 Ocak resmi tatil mi?" sorusunu soruyor. Türkiye'de 1 Ocak, resmi tatil takviminde yer alıyor ve iş yerleri, okullar ile kamu kurumları bu tarihte kapalı oluyor. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak'ta okullar kapalı mı? Detaylar haberimizde...

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de 1 Ocak, resmi tatillerden biri olup, yeni yıl tatili olarak kutlanmaktadır. Her yılın ilk günü, çalışanlar ve öğrenciler için bir dinlenme günü anlamına gelir. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör işletmesi bu tarihte hizmet vermemektedir. Ancak bazı sektörlerde, özellikle sağlık, ulaşım ve acil hizmetler gibi alanlarda çalışanlar için istisnalar yapılabilmektedir.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık tarihi, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmiyor ve bu gün, normal bir çalışma günü olarak değerlendiriliyor. Örneğin, 31 Aralık 2024 tarihi Salı gününe denk geliyorsa, bu gün çalışanlar ve öğrenciler için mesai veya ders günü olarak devam ediyor.