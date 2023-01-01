Alışveriş yapmak isteyen birçok kişi Şok marketinin çalışma saatlerini merak ediyor. 1 Ocak günü marketler açık mı sorusu araştırılıyor. Peki, 1 Ocak marketler açık mı? 1 Ocak Bim, Şok, A101 açık mı? 1 Ocak Pazar marketlerin çalışma saatleri neler? İşte detaylar...

1 Ocak 2023 marketler açık mı? sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmakta. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin bugün kaçta açılacağını araştırıyor. Marketlerin 1 Ocak Pazar çalışma saatleri merak konusu oldu. Zincir marketlerin yılbaşı için düzenlenen çalışma saatleri aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, 1 Ocak marketler açık mı? 1 Ocak Bim, Şok, A101 açık mı? 1 Ocak Pazar marketlerin çalışma saatleri neler? Detaylar haberimizde...

1 OCAK MARKETLER AÇIK MI?

1 Ocak Pazar günü marketler normal mesai saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektirler. Bim, Şok ve A101 marketlerinin çalışma saatleri aşağıda yer alacaktır.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK MARKET SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.