1 Ocak Çarşamba kargolar açık mı, kapalı mı? 2025 kargolar yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak Çarşamba resmi tatil kapsamında kurum ve kuruluşların çalışma saatleri merak ediliyor. Hangi kurumun açık, hangi kurumun kapalı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 1 Ocak'ta kurumların mesai durumları hakkında detaylar... 1 Ocak kargolar açık mı, kapalı mı? 2025 kargolar yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2025 resmi tatil günleri şu şekilde:

• Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

• Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

• Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

• Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

• Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

• Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025

• Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.

• Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi

1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak 2025 resmi tatil olduğundan dolayı kargo firmaları da kapalı olacak.