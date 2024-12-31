1 Ocak Çarşamba kargolar açık mı, kapalı mı? 2025 kargolar yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta, resmi tatil nedeniyle kurum ve kuruluşların çalışma saatleri merak ediliyor. Hangi kurumların açık, hangi kurumların kapalı olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 1 Ocak'ta kurumların mesai durumu ve çalışma saatleri... 1 Ocak kargolar açık mı, kapalı mı?
Yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak Çarşamba resmi tatil kapsamında kurum ve kuruluşların çalışma saatleri merak ediliyor. Hangi kurumun açık, hangi kurumun kapalı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 1 Ocak'ta kurumların mesai durumları hakkında detaylar... 1 Ocak kargolar açık mı, kapalı mı? 2025 kargolar yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?
2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ
2025 resmi tatil günleri şu şekilde:
• Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
• Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
• Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
• Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
• Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
• Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025
• Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.
• Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi
1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak 2025 resmi tatil olduğundan dolayı kargo firmaları da kapalı olacak.