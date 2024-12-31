1 Ocak Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 2025 bankalar yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak Çarşamba resmi tatil kapsamında kurum ve kuruluşların çalışma saatleri merak ediliyor. Hangi kurumun açık, hangi kurumun kapalı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 1 Ocak'ta kurumların mesai durumları hakkında detaylar... 1 Ocak bankalar açık mı, kapalı mı? 2025 bankalar yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?

1 OCAK BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Türkiye'de 1 Ocak, resmi tatil kapsamında olduğundan, tüm kamu bankaları ve özel bankalar bu tarihte hizmet vermemektedir. Bu nedenle, bankaya giderek işlem yapmak isteyen kişilerin tatilden sonraki ilk iş gününü beklemesi gerekiyor.

1 OCAK'TA EFT İŞLEMİ YAPILIR MI?

1 Ocak'ta EFT (Elektronik Fon Transferi) yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir uyarı bulunuyor. Resmi tatil olması nedeniyle, EFT işlemleri aynı gün içerisinde gerçekleşmez ve ilk iş günü olan 2 Ocak'ta işleme alınır. Ancak, havale işlemleri banka içi olduğu için 1 Ocak'ta da gerçekleştirilebilir.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de 1 Ocak, resmi tatillerden biri olup, yeni yıl tatili olarak kutlanmaktadır.