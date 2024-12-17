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1 Ocak 2025 tatil mi? 2025 resmi tatil günleri ne zaman, toplam kaç gün tatil var?

1 Ocak 2025 tatil mi? 2025 resmi tatil günleri ne zaman, toplam kaç gün tatil var?
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1 Ocak 2025 tarihi tatil mi ve 2025 yılı resmi tatil kaç gün olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Yeni yıla sayılı günler kala tatil günleri ve resmi tatiller toplamda kaç gün olduğu merak ediliyor. Peki, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor, tatil mi?

2025 yılı resmi tatiller ne zaman ve toplamda kaç gün tatil var soruları gündeme geliyor. 1 Ocak 2025 tarihi hangi güne denk geliyor ve 2025 yılı resmi tatiller toplam kaç gün olduğu merak ediyor. Resmi tatil günleri ne zaman, toplam kaç gün tatil var? Detaylar haberimizdedir…

1 OCAK 2025 TATİL Mİ?

1 Ocak 2025 Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu tarihte yeni yıl kutlamaları nedeniyle tüm kamu kurumları, okullar ve bankalar tatil olacak.

1 Ocak 2025 tatil mi? 2025 resmi tatil günleri ne zaman, toplam kaç gün tatil var?

2025 YILI TOPLAM KAÇ GÜN TATİL VAR?

2025 yılında toplam 15,5 gün resmi tatil bulunuyor. Bu tatillerin bir kısmı hafta sonlarına denk gelirken, diğerleri hafta içi günlere yayılıyor.

1 Ocak 2025 tatil mi? 2025 resmi tatil günleri ne zaman, toplam kaç gün tatil var?

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2025 (Çarşamba): Yılbaşı Tatili

20 Nisan 2025 (Pazar): Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım Gün Tatil)

21-23 Nisan 2025 (Pazartesi-Çarşamba): Ramazan Bayramı (3 Gün)

23 Nisan 2025 (Çarşamba): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 (Perşembe): Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 (Pazartesi): Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran 2025 (Perşembe): Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün Tatil)

6-9 Haziran 2025 (Cuma-Pazartesi): Kurban Bayramı (4 Gün)

15 Temmuz 2025 (Salı): Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 (Cumartesi): Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 (Çarşamba): Cumhuriyet Bayramı

2025 DİNİ GÜNLER

1. Üç Ayların Başlangıcı: 23 Aralık 2024 Pazartesi (Recep Ayının Başlangıcı)

2. Regaip Kandili: 23 Ocak 2025 Perşembe

3. Miraç Kandili: 27 Şubat 2025 Perşembe

4. Berat Kandili: 15 Mart 2025 Cumartesi

5. Ramazan Ayının Başlangıcı: 29 Mart 2025 Cumartesi

6. Kadir Gecesi: 27 Nisan 2025 Pazar

7. Ramazan Bayramı:

  • 20 Nisan 2025 Pazar: Arife (Yarım Gün Tatil)
  • 21 Nisan 2025 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Gün
  • 22 Nisan 2025 Salı: Ramazan Bayramı 2. Gün
  • 23 Nisan 2025 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. Gün

8. Kurban Bayramı:

  • 5 Haziran 2025 Perşembe: Arife (Yarım Gün Tatil)
  • 6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
  • 7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
  • 8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
  • 9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

9. Hicri Yılbaşı (1 Muharrem 1447): 27 Haziran 2025 Cuma

10. Aşure Günü: 6 Temmuz 2025 Pazar

Ramazan Bayramı: 21-23 Nisan 2025 (3 Gün)

Kurban Bayramı: 6-9 Haziran 2025 (4 Gün)

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