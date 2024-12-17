1 Ocak 2025 okullar ve iş yerleri tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı tatili kaç gün ve 1 Ocak hangi güne denk geliyor soruları merak ediliyor. 31 Aralık 2024 tarihi hangi güne denk geliyor ve 1 Ocak tatil mi soruları gündeme geliyor. Yılbaşı okullar ve iş yerleri tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

1 OCAK 2025 OKULLAR VE İŞ YERLERİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2025, Yılbaşı tatili nedeniyle resmi tatil kapsamındadır. Bu tarihte okullar, kamu kurumları ve çoğu iş yeri kapalı olacak.

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Ocak, Çarşamba gününe denk geliyor ve sadece bir gün sürecek. Tatil, hafta ortasına denk geldiği için ek tatil günü bulunmuyor.

31 ARALIK 2024 TATİL Mİ?

31 Aralık 2024, resmi tatil kapsamında değildir. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak 2025 Çarşamba günü uygulanacaktır. Dolayısıyla, 31 Aralık 2024 Salı günü okullar ve iş yerleri normal düzeninde açık olacaktır.