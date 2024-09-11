1 Nisan yükseleni nedir? 1 Nisan yükselen burcu

1 Nisan yükseleni! 1 Nisan yükseleni nedir merak ediliyor. 1 Nisan'da doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. Peki, 1 Nisan yükseleni nedir? 1 Nisan burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. İşte, 1 Nisan yükselen burcu hesaplama...

1 NİSAN YÜKSELENİ NEDİR?

1 Nisan doğumluların Güneş burcu Koç burcudur. Koç burcu, cesur, girişken ve lider ruhlu bireylerle tanınır. Hayatta kararlılık ve cesaretle ilerleyen Koç burçları, enerjik ve mücadeleci yapılarıyla dikkat çeker. Hızlı kararlar alıp hareket etmek onlar için doğaldır.

1 Nisan doğumluların yükseleni, doğum saatine bağlı olarak Balık, Koç veya Boğa olabilir. Balık yükseleni duygusal ve sezgisel bir yapı katarken, Koç yükseleni bu kişilerin daha atılgan ve cesur olmasını sağlar. Boğa yükseleni ise daha sakin, güvenilir ve maddi güvenceye önem veren bir karakter kazandırır.

Sabah saatlerinde doğan 1 Nisan bireyleri genellikle Balık yükselenine sahip olabilir ve bu durumda daha hayalperest ve duygusal olabilirler. Öğle saatlerinde doğanlar için Koç yükseleni, daha cesur, lider ruhlu ve enerjik bir karakter getirir.

1 NİSAN YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.