1 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 1 Nisan Cuma ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 1 Nisan Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

1 NİSAN CUMA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (1 NİSAN 2022 CUMA)

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Gelin Evi Fiskos

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Ölüm Emri

ATV YAYIN AKIŞI (1 NİSAN 2022 CUMA)

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI (1 NİSAN 2022 CUMA)

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI (1 NİSAN 2022 CUMA)

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 10:45 Ekonomi Arası 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:45 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Aşk Mantık İntikam 23:30 Orta Sayfa

STAR TV YAYIN AKIŞI (1 NİSAN 2022 CUMA)

07:00 Ayşecik ile Ömercik

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

15:00 En Güzel Bölüm

16:15 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

TV8 YAYIN AKIŞI (1 NİSAN 2022 CUMA)

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Canım Annem

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

TRT 1 YAYIN AKIŞI (1 NİSAN 2022 CUMA)

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:30 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

00:05 Kara Tahta

03:00 Avrupalı Müslümanlar

03:20 Sahur Bereketi (Canlı)

05:20 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

Haberler.com - Gündem