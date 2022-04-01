1 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 1 Nisan Cuma ATV, Kanal D, Star, Show, TRT 1'de neler var?
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1 Nisan 2022 Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat, Destan yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 1 Nisan Cuma TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 1 Nisan Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 10:00
- Gelin Evi 12:00
- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00
- Show Ana Haber 18:45
- Aziz 20:00
- Gün Ortası 13:00
- Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00
- Esra Erol'da 16:00
- ATV Ana Haber 19:00
- Yalnız Kurt 20:00
- Yaprak Dökümü 11:00
- Gelinim Mutfakta 13:00
- Arka Sokaklar 16:00
- Kanal D Ana Haber 19:00
- Arka Sokaklar 20:00
- En Hamarat Benim 13:00
- Fulya ile Umudun Olsun 16:00
- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00
- Aşk Mantık İntikam 20:00
- Orta Sayfa 23:30
- En Güzel Bölüm 16:00
- Söz 16:15
- Star Haber 18:30
- Kaderimin Oyunu 20:00
- Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30
- Survivor All Star 2022 11:15
- Canım Annem 13:00
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00
- Survivor All Star 2022 20:00
- Seksenler 16:30
- Ana Haber 19:00
- İddiaların Aksine 19:55
- Dizi 20:00
- Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 23:15
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022