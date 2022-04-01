1 Nisan İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İSTANBUL (Haberler.com) - Bedaş elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden ( Bedaş ) ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 1 Nisan Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri (BEDAŞ arıza listesi) ilçelere göre şu şekildedir:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14066317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1718., 1723., 1725. sk bölgelerinde 01/04/2022 00:00:00 - 01/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14067316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1394., 1450., 1464. sk/ ÖRNEK mah 1449., 1450., 1452., 1453., 1454., 1455., 1458., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah MALAZGİRT sk bölgelerinde 01/04/2022 02:00:00 - 01/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13873275

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 227. sk bölgelerinde 01/04/2022 00:01:00 - 01/04/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873276

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 01/04/2022 00:01:00 - 01/04/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14255317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, ALPARSLAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk/ YEŞİLOVA mah 1.KÜÇÜK ÇIKMAZI, 5.KANARYA, 5.ÇİMEN, 6.KARANFİL, KAHRAMANLAR, KORUCU, SAYILI, TANSEL sk bölgelerinde 01/04/2022 10:00:00 - 01/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14038457

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779., 1781., 1785., 1786., 1787., 1790., 1791., 1792., 1807., 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1818., 1820., 1821., 1822., 1823., 1834., 1835., PAZAR sk/ KEMALPAŞA mah 1921. sk bölgelerinde 01/04/2022 00:00:00 - 01/04/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038459

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., 1823., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 01/04/2022 03:30:00 - 01/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14150294

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., OSMAN GAZİ sk/ ÇINAR mah 842., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 01/04/2022 00:01:00 - 01/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14150309

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 809., 853. sk bölgelerinde 01/04/2022 04:00:00 - 01/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14266428

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779., 1781., 1785., 1786., 1787., 1790., 1791., 1792., 1807., 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1818., 1820., 1821., 1822., 1823., 1834., 1835., PAZAR sk/ KEMALPAŞA mah 1921. sk bölgelerinde 01/04/2022 10:00:00 - 01/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14228316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2165., MATBAACILAR sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 601. ÇIKMAZ, 629. sk bölgelerinde 01/04/2022 11:00:00 - 01/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14200141

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah PINAR, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk bölgelerinde 01/04/2022 09:00:00 - 01/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14150269

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah CAHİT SITKI TARANCI, NECATİ ÜÇLER, YAHYA KEMAL BEYATLI sk bölgelerinde 01/04/2022 09:30:00 - 01/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14266432

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CUMHURİYET, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 01/04/2022 10:00:00 - 01/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14200160

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, TUNCAY sk bölgelerinde 01/04/2022 14:00:00 - 01/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 14150108

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah DR. GÜRKAN CEYLAN sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2060., 2062., 2066., 2071., 2083., 2167., 2176., 2177., A, B, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 01/04/2022 10:00:00 - 01/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13971318

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735. sk bölgelerinde 01/04/2022 09:00:00 - 01/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14217316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk bölgelerinde 01/04/2022 12:00:00 - 01/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13971319

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah BOZCAADA, GÖKÇEADA sk bölgelerinde 01/04/2022 12:30:00 - 01/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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