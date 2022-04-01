1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta altınları kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

25 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 altın bileziği Miyase kazanmıştı. Miyase: 88 puanla birinci olmuştu. Hasret de 87 puanla 2. Olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta 899. bölüm fragmanında Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 899 bölümlük Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilkin yaşandığını duyurdu. İşte Nursel Ergin'in o sözleri...

"Gelinim Mutfakta'da 899 bölümdür yaşanmamış bir şey yaşanıyor... Lütfen bana getirir misin tartışma yaratan objeyi (reji ekibi çalışanına). Bu telefon kime ait (yarışmacılara). Gelinim Mutfakta'da ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor... Üzülerek söylüyorum ki... Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildiniz..."

1 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci olduğu henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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