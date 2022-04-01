1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bu hafta altınları kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? Gelinim Mutfakta 25 Mart puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
25 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 altın bileziği Miyase kazanmıştı. Miyase: 88 puanla birinci olmuştu. Hasret de 87 puanla 2. Olmuştu.
Gelinim Mutfakta 899. bölüm fragmanında Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 899 bölümlük Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilkin yaşandığını duyurdu. İşte Nursel Ergin'in o sözleri...
"Gelinim Mutfakta'da 899 bölümdür yaşanmamış bir şey yaşanıyor... Lütfen bana getirir misin tartışma yaratan objeyi (reji ekibi çalışanına). Bu telefon kime ait (yarışmacılara). Gelinim Mutfakta'da ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor... Üzülerek söylüyorum ki... Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildiniz..."
1 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci olduğu henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.