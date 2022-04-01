1 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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1 Nisan Cuma İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Nisan'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Nisan Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?
NO: 14038457
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779., 1781., 1785., 1786., 1787., 1790., 1791., 1792., 1807., 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1818., 1820., 1821., 1822., 1823., 1834., 1835., PAZAR sk/ KEMALPAŞA mah 1921. sk bölgelerinde 01/04/2022 00:00:00 - 01/04/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14038459
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., 1823., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 01/04/2022 03:30:00 - 01/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14150294
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., OSMAN GAZİ sk/ ÇINAR mah 842., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 01/04/2022 00:01:00 - 01/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14150309
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 809., 853. sk bölgelerinde 01/04/2022 04:00:00 - 01/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14266428
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779., 1781., 1785., 1786., 1787., 1790., 1791., 1792., 1807., 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1818., 1820., 1821., 1822., 1823., 1834., 1835., PAZAR sk/ KEMALPAŞA mah 1921. sk bölgelerinde 01/04/2022 10:00:00 - 01/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14228316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2165., MATBAACILAR sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 601. ÇIKMAZ, 629. sk bölgelerinde 01/04/2022 11:00:00 - 01/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.