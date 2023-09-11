1 MİLYONLUK SORU RABİA KİMDİR? Rabia Birsen Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan yarışmacı kimdir, hayat hikayesi nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruya gelmeyi başardı. Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuyla karşılaşan yarışmacı, doğru cevabı vererek büyük ödüle ulaştı. Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan Göğercin, gözyaşlarına hakim olamadı. Peki, Rabia Birsen Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu kazanan yarışmacı kimdir, hayat hikayesi nedir? İşte detaylar

Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusuna kadar gelen Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon liralık soruyu da doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu. Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı. Programı izleyen seyirciler ise milyoner olan Rabia Birsen Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu kazanan yarışmacı kimdir, hayat hikayesi nedir? Sorularına cevap arıyor. İşte detaylar…

RABİA BİRSEN GÖĞERCİN KİMDİR?

Konyalı olan ancak uzun bir süredir Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin, üniversite eğitimini tamamladığını paylaştı. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla olan yakın ilişkisine vurgu yaptı. Aynı zamanda yeminli bir izci olan Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı bir kaza hakkında da konuştu. Kıyma makinesine kolu sıkışan genç kız, bir yıl önce kolunu kaybettiğini açıkladı. Rabia Birsen Göğercin'in hayat dolu enerjisi, herkesin ilgisini çekiyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYON KAZANAN YARIŞMACI KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden başarıyla mezun olmuş olan genç yarışmacı, hayvanlarla kurduğu özel bağı vurguluyor. Aynı zamanda yeminli bir izci olan Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl başından geçen talihsiz bir olayı da cesaretle anlatıyor. Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia BirsenGöğercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.

İŞTE FİNAL SORUSU

Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

1 MİLYONLUK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

V harfini seçen Göğercin, doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan yarışmacı, gözyaşlarına hakim olamadı.

"KOLUMU DALGINLIKLA KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRDIM"

Geçtiğimiz hafta kendisinden bahseden yarışmacı, 24 yaşındayım, Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldum. Bir kedim bir köpeğim var aynı zamanda kaktüs yetiştiriciliği yapıyorum. Kolumu geçen sene kıyma makinesine kaptırdım. Sağ elim bilekten ampute edildi ve sonra daha havalı bir kolum oldu. Alet sayesinde fiziksel hareketliliğim devam ediyor. Cihaza kod vererek hareket ettirebiliyorum. Babamın dükkanında ona yardım etmek için kıyma makinesinin başına çekmiştim. Ufak bir dalgınlıkla kıyma makinesine kaptırdım" dedi.

"HASTANEDE SÜREKLİ CAMA ÇIKIP GELENLERE BALKON KONUŞMASI YAPIYORDUM"

Dün akşamki bölümde yeniden yaşadığı süreçten bahseden Rabia Birsen Göğercin, "Dükkandan hastaneye gittiğimiz süreç düşünülenden daha komik. Dükkandan kıyma makinesi ile ambulansa binerek hastaneye gittik. Doktorum beni o kadar güzel karşıladı ki... Benim olduğum odada sürekli bir gırgır ortamı vardı. Esnaf olduğumuz için çok komşumuz vardı ben sık sık cama çıkıp balkon konuşması yapıyordum onlar da alkışlıyordu. O süreçte bana herkes sevgisini hissettirdi."

"PARAYI KAZANIRSAM KENDİME ESTETİK KOL YAPTIRACAĞIM"

1 milyonluk soru öncesinde parayı kazanırsa ne yapacağından bahseden Göğercin, "Kazanırsam bir estetik el yaptıracağım. İstediğim el biyonik kol gibi hareket eden bir şey değil. Sol elimin aynısını tarayarak aynısının simetrisini sağ koluma göre uyarlıyorlar. O kadar gerçekçi oluyor ki... İkinci ameliyatı olurken aynı odada kaldığım arkadaşımın iki bacağı yoktu. Kendisiyle iletişime geçerek ona protez bacak yaptırmak istiyorum. Babam olay olduktan sonra biyonik kol yaptırmak istedi, ben önce istemiyordum. Kabul edeceğimi düşünmemiştim bir de fiyatı yüksek. Babamın üzüntüsü kolumun acısından çok daha üzdü" ifadelerini kullandı. Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacının anlattıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.



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