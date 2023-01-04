1 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar olur? 1 milyonluk konut kredisi geri ödemesi, aylık ödeme ne kadar, kaç TL olur?

1 milyon liralık konut kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL olur merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 1 milyon TL ev kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç TL, aylık ödeme ne kadar merak ediyorlar. Fiyat araştırması yapan ev sahibi adayları 1 milyon TL kredi geri ödemesi ne kadar olur? 1 milyon TL konut kredisi geri ödemesi ne kadar, nasıl hesaplanır araştırıyor. İşte, 1 milyonluk kredi geri ödemesi hesaplanışı ve 1 milyonluk konut kredisi geri ödemesi ne kadar, kaç para yanıtı!

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1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ KAÇ TL?

Orta gelir grubuna yönelik yüzde 0,69 faiz oranıyla bugün başlatılan kredi kampanyasında geri ödeme planı ortaya çıktı. Buna göre, 1 milyon liralık ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 9 bin 720 lira ve 12 bin 280 liraya yakın olacak. 1 milyon liralık konut kredisinin toplam geri ödeme tutarı 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 1 milyon 750 bin lira ve 1 milyon 474 bin lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

Farklı kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle:

Konut kredisi ödeme planı