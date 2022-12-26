Doğal gaz kullanıcıları 1 metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL? 1 m3 doğal gaz kaç TL? merak etmekteler. TÜİK'in yayınladığı verilere göre ülkemizde 1 metreküp doğal gaz için ne kadar ödeniyor? İşte, 1 metreküp doğal gaz kaç TL? Yanıtı...

1 metreküp doğalgaz kaç TL? Doğal gaz kullanıcıları 1 metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL? 1 m3 doğal gaz kaç TL? merak etmekteler. TÜİK'in yayınladığı verilere göre ülkemizde 1 metreküp doğal gaz için ne kadar ödeniyor? İşte, 1 metreküp doğal gaz kaç TL? Yanıtı haberimizde...

1 METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR, KAÇ TL?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş olmuştur.

Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, I. Dönem: Ocak-Haziran 2022

Sanayide I. dönemde 1 kWh elektrik için ortalama 217,4 kuruş ödendi

Sanayide 2022 yılı I. dönem(1) elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %124,6 artarak ortalama 217,4 kuruş oldu.

Konutlarda I. dönemde 1 kWh elektrik için ortalama 139,1 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %53,9 artarak ortalama 139,1 kuruş oldu.

Elektrik ortalama birim fiyatları, I. Dönem: Ocak-Haziran, 2022

Sanayide I. dönemde 1 m3 doğal gaz için ortalama 1 070,7 kuruş ödendi

Sanayide 2022 yılı I. dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %216,7 artarak ortalama 1 070,7 kuruş oldu.

Konutlarda I. dönemde 1 m3 doğal gaz için ortalama 295,3 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş oldu.

Doğal gaz ortalama birim fiyatları, I. Dönem: Ocak-Haziran, 2022