1 metreküp doğal gaz kaç TL? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023? Evlere ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?

1 metreküp doğal gaz kaç TL ve doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023 olduğu sıklıkla araştırılıyor. Doğal gaz hesaplama ve 1 metreküp doğal gaz kaç TL olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından, 1 metreküp doğal gaz kaç TL sorusu gündeme geliyor. Peki, 1 metreküp doğal gaz kaç TL? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023? Doğal gaz hesaplama!

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle devreye alındı. Ardından, 1 metreküp doğal gaz kaç TL ve doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023 olduğu gündeme geliyor. Doğal gaz hesaplama ve 1 metreküp doğal gaz kaç TL olduğu merak ediliyor. 1 metreküp doğal gaz kaç TL? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar 2023? Doğal gaz hesaplama! Detaylar haberimizdedir…

1 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ TL?

TÜİK'in duyurusuna göre evlerde, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruştur.

DOĞAL GAZ METREKÜP FİYATI NE KADAR 2023?

TÜİK'e göre evlerde, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak yaklaşık 295,3 kuruştur.

EVLERE ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından doğal gaz müjdesine göre, ücretsiz doğalgaz uygulaması Karadeniz gazının evlere verilmeye başlanması ile başlayacağı biliniyor.

DOĞAL GAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Karadeniz'de bulunan 710 milyar metreküplük gazın karaya ulaşması tamamlandı. Törende iki farklı müjde açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlerin mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğal gazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Ayrıca 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız" dedi.

1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır.



Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız. #MüjdelerOlsun, hayırlı olsun. ???? pic.twitter.com/dfrke8AFxY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2023