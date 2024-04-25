1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs üniversitelerde ders yapılacak mı, resmi tatil mi?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. 1 Mayıs günü üniversiteler açık olacak mı araştırılıyor. İşçi bayramında üniversiteler açık mı merak konusu oldu. Peki,1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs üniversiteler kaç gün tatil? Detaylar haberimizde...

1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Mayıs, resmi tatiller arasında yer alır ve 2024 yılında çarşamba gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla, 1 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil ilan edilecektir. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle üniversiteler kapalı olacaktır. 1 Mayıs tarihinde bir günlüğüne kapatılacak okullar ertesi gün 2 Mayıs günü eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecektir. Bu tarihte okullar kapalı olacak ve kamu çalışanlarına da tatil yapma imkanı tanınacaktır.