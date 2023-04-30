1 Mayıs toplu taşımanın ücretsiz olup oymayacağına dair araştırmalar vatandaşlar tarafından internet üzerinde sıklıkla 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu ile araştırılmakta. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs otobüs, metro, tramvay ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu, 1 Mayıs'ın gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından otobüs, metro, tramvay toplu taşıma ücretsiz mi? Araştırılmakta. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmekte olan 1 Mayıs araştırmaları devam ediyor. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs otobüs, metro, tramvay ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

1 MAYIS OTOBÜS, METRO, TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak. Buna göre İETT tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak.