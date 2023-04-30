1 Mayıs günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İETT ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı Marmaray, otobüs, metro ücretsiz mi? İşte detaylar...

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. 1 Mayıs günü dışarı çıkacak vatandaşlar tarafından toplu taşıma kullanılacak mı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İETT ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı Marmaray, otobüs, metro ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayı İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olacağı açıklandı. İETT tarafından yapılan açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbul kartınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.