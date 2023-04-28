1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olması sebebiyle resmi tatil sayılmaktadır. İşçi Bayramı olan 1 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak eden vatandaşlar ise 11 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İETT, Marmaray ücretsiz mi? 1 Mayıs otobüsler bedava mı? sorularını araştırıyor.

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu gündemde yer alıyor. İşçi ve Emekçiler Bayramı olan 1 Mayıs, dünya çağında kutlanmaktadır. Her sene coşkuyla kutlanan 1 Mayıs'ta otobüslerin ücretsiz olup olmadığı ise araştırılıyor. Arama motorlarında ise 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İETT, Marmaray ücretsiz mi? 1 Mayıs otobüsler bedava mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs günü toplu taşımaların ücretsiz olmasıyla ilgili bilgilendirme Resmi Gazete'de yayınlandı. Açıklamaya göre 1 Mayıs günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz olacak.

1 MAYIS BORSA AÇIK MI?

1 Mayıs günü borsalar kapalı olacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan sonraki gün borsada işlemlerinizi gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs günü resmi tatil sayılmaktadır bu nedenle bankalar hizmet vermeyecek. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar 2 Mayıs günü banka işlemlerine devam edebilecek.

1 MAYIS OKUL TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. 1 Mayıs günü ise okullar tatil olacak.

1 MAYIS NEDEN KUTLANIR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler. 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

1 Mayıs 1977'de İstanbul Taksim Meydanı'ndaki kutlamalar sırasında yapılan saldırıda 34 kişi öldü ve 136 kişi yaralandı. Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.