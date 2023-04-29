1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar, iş yerleri, kamu kurumları ve daha birçok yerin tatil olup olmayacağına dair araştırmalar devam ediyor. Birçok kişi, internet üzerinde 1 Mayıs tatil mi? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs okullar, iş yerleri, kamu kurumları tatil mi? 1 Mayıs Pazartesi okul açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü, bu yıl 1 Mayıs Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bu nedenle öğrenciler ve veliler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından 1 Mayıs Pazartesi okul açık mı, kapalı mı? Sorusu merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs okullar, iş yerleri, kamu kurumları tatil mi? 1 Mayıs Pazartesi okul açık mı, kapalı mı? Işte detaylar...

1 MAYIS TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu nedenle dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. 1 Mayıs günü ise okullar tatil olacak. Ertesi gün 2 Mayıs günü eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecektir.

2023 YILI RESMİ TATİLLER

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar