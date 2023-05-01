1 Mayıs'ta vapurlar ücretsiz mi? 1 Mayıs otobüs, metrobüs, metro, marmaray bedava mı? İstanbul ve Ankara'da ulaşım ücretsiz mi?

Türkiye, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'na hazırlık yaparken 1 Mayıs'ta otobüs, metrobüs, metro, marmaray ve vapurların ücretsiz mi sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul marmaray, metrobüs ve Ankara metrolarında ulaşımın ücretsiz olup olamayacağını merak ediyor.

1 Mayıs'ta vapurlar ücretsiz mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta otobüsler neden ücretsiz? Pazartesi günü Marmaray, Metro, Metrobüs İETT Akbil bedava mı? 1 Mayıs'ta toplu taşımalar ücretsiz mi, ücretli mi? Detaylar haberimizdedir...

1 MAYIS'TA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin yayaımlanan Resmi Gazete kararında, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

Vapur seferleri için ayrı bir açıklama yapılmadığı için ücretsiz olması beklenmiyor.