1 Mayıs günü sağlık ocakları açık olacak mı araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs günü hangi kurumlar açık merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs sağlık ocakları açık mı? 1 Mayıs hastaneler, aile hekimliği açık mı? İşte detaylar...

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. 1 Mayıs günü sağlık ocakları açık olacak mı merak konusu oldu. İşçi Bayramı hangi kurumların açık olduğu araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs sağlık ocakları açık mı? 1 Mayıs hastaneler, aile hekimliği açık mı?Detaylar haberimizde...

1 MAYIS SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocakları kapalı olması beklenmektedir.1 Mayıs günü hastanelerin acil bölümleri hizmet vermektedir.