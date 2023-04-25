1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar tatil olacak mı merak konusu oldu. Öğrenciler tarafından okullar tatil olacak mı sorusu araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs tatili kaç gün? İşte detaylar...

Bazı şehir içi raylı sistemler 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. 1 Mayıs günü okullar açık olacak mı araştırılıyor. İşçi bayramında okullar açık mı merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs tatili kaç gün? Detaylar haberimizde...

1 MAYIS OKULLAR AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle okullar kapalı olacaktır. 1 Mayıs tarihinde bir günlüğüne kapatılacak okullar ertesi gün 2 Mayıs günü eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecektir.

2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar