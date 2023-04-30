1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil? 1 Mayıs Pazartesi okul var mı?
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1 Mayıs günü okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili kaç gün merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil? 1 Mayıs Pazartesi okul var mı? İşte detaylar...
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır. Kullanıcılar tarafından 1 Mayıs günü tatil mi sorusu araştırılıyor. Pazartesi günü okul var mı merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil? 1 Mayıs Pazartesi okul var mı? Detaylar haberimizde...
2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle okullar kapalı olacaktır. 1 Mayıs tarihinde bir günlüğüne kapatılacak okullar ertesi gün 2 Mayıs günü eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecektir.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023