1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Memur çalışanların merak ettikleri arasında ise 1 Mayıs memura tatil mi? 1 Mayıs memurlar çalışacak mı? 1 Mayıs resmi tatil mi 2023? soruları yer alıyor. Peki, 1 Mayıs memura tatil mi? 1 Mayıs memurlar çalışacak mı? 1 Mayıs resmi tatil mi 2023?

1 Mayıs memura tatil mi? sorusu merak ediliyor. İşçi ve Emekçiler Bayramı olan 1 Mayıs, dünya çağında kutlanmaktadır. Her sene coşkuyla kutlanan 1 Mayıs'ın memurlara tatil olup olmadığı ise araştırılıyor. Arama motorlarında 1 Mayıs memura tatil mi? 1 Mayıs memurlar çalışacak mı? 1 Mayıs resmi tatil mi 2023? sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

1 MAYIS MEMURA TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatil kabul edildiği için memurlar da 1 Mayıs tatilinden yararlanıyor.

1 MAYIS ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Özel sektörde ise tatil olup olmadığı kuruma göre değişmektedir. Kurumlar çalışanlarına 1 Mayıs'ta mesai yaptığında fazla mesai ücreti ödeme uygulaması karşılığında işçi çalıştırabilir.

İŞÇİ BAYRAMI OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. 1 Mayıs günü ise okullar tatil olacak.

1 MAYIS NEDEN KUTLANIR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesinden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler. 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

1 Mayıs 1977'de İstanbul Taksim Meydanı'ndaki kutlamalar sırasında yapılan saldırıda 34 kişi öldü ve 136 kişi yaralandı. Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.