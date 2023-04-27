1 Mayıs kargolar açık mı olacak ve 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu soruları merak ediliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak biliniyor ancak 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı olması dolayısıyla resmi tatil olarak ilan edilmiştir. 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu ve 1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı merak ediliyor. 1 Mayıs hangi kargolar açık veya 1 Mayıs hangi kargolar çalışıyor sorularına yanıt aranıyor. 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

1 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması sebebiyle kargo şirketleri hizmet vermemektedir. Ancak bazı kargo firmaları ise 1 Mayıs günü hizmet vermektedir. Ayrıca ihtiyacınız doğrultusunda önceden kargo firmanızı arayıp bilgi almanız işlerinizi daha kolaylaştıracaktır.