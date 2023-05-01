1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara'da Anadolu Meydanı'nda coşkuyla kutlandıANKARA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara'da Anadolu Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara'da Anadolu Meydanı'nda coşkuyla kutlandı

ANKARA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara'da Anadolu Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs, Ankara Anadolu Meydanı'nda kutlandı. Çeşitli siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların katıldığı kutlamaya Ankara'nın uzak ilçelerinden de katılım sağlandı.