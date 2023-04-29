1 Mayıs eczaneler çalışıyor mu? 1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramında eczaneler açık mı?

1 Mayıs eczaneler açık mı olacak ve 1 Mayıs eczaneler çalışıyor mu soruları merak ediliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak biliniyor ancak 1 Mayıs eczaneler çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 1 Mayıs eczaneler çalışıyor mu? 1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı olması dolayısıyla resmi tatil olarak ilan edilmiştir. 1 Mayıs eczaneler çalışıyor mu ve 1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı merak ediliyor. 1 Mayıs hangi eczaneler açık veya 1 Mayıs hangi eczaneler çalışıyor sorularına yanıt aranıyor. 1 Mayıs eczaneler çalışıyor mu? 1 Mayıs eczaneler açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

1 MAYIS ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu nedenle dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele gününde ülkemizde 1 Mayıs tarihinde eczaneler kapalı olacak ve işlem yapmayacak. 2 Mayıs tarihinde eczaneler hizmet vermekte olduğu sabit mesai saatlerinden devam edecek.

1 MAYIS ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Özel sektörde ise tatil olup olmadığı kuruma göre değişmektedir. Kurumlar çalışanlarına 1 Mayıs'ta mesai yaptığında fazla mesai ücreti ödeme uygulaması karşılığında işçi çalıştırabilir.