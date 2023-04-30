1 Mayıs günü eczaneler ve sağlık ocakları açık olacak mı araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs günü hangi kurumlar açık merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs eczaneler açık mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? İşte detaylar...

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. 1 Mayıs günü sağlık ocakları ve eczaneleri açık olacak mı merak konusu oldu. İşçi Bayramı hangi kurumların açık olduğu araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs eczaneler açık mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? Detaylar haberimizde...

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olması sebebiyle eczanelerin kapalı olması beklenmektedir. 1 Mayıs günü eczaneye gidecek vatandaşlar ilçelerinde yer alan nöbetçi eczaneleri tercih etmektedir.