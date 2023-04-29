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1 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramında bankalar açık mı?

1 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? İşçi Bayramında bankalar açık mı?

Gündem Haberleri

1 Mayıs bankalar açık mı olacak ve 1 Mayıs bankalar çalışıyor mu soruları merak ediliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak biliniyor ancak 1 Mayıs bankalar çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 1 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı olması dolayısıyla resmi tatil olarak ilan edilmiştir. 1 Mayıs bankalar çalışıyor mu ve 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı merak ediliyor. 1 Mayıs hangi bankalar açık veya 1 Mayıs hangi bankalar çalışıyor sorularına yanıt aranıyor. 1 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

1 MAYIS BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu nedenle dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele gününde ülkemizde 1 Mayıs tarihinde bankalar kapalı olacak ve işlem yapmayacak. Para gönderme, alma işlemi yapacak olan vatandaşlar, mobil bankacılık uygulamaları ile birlikte internet üzerinden para transferi işlemlerini tamamlayabilirler.

1 MAYIS ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. Özel sektörde ise tatil olup olmadığı kuruma göre değişmektedir. Kurumlar çalışanlarına 1 Mayıs'ta mesai yaptığında fazla mesai ücreti ödeme uygulaması karşılığında işçi çalıştırabilir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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