1 Mayıs AVM'ler açık mı? 1 Mayıs Pazartesi AVM'ler saat kaçta açılacak? 1 Mayıs AVM açılış ve kapanış saatleri!

1 Mayıs günü alışveriş merkezleri açık olacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Alışveriş yapacak vatandaşlar tarafından alışveriş merkezleri açık mı araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs AVM'ler açık mı? 1 Mayıs Pazartesi AVM'ler saat kaçta açılacak? İşte detaylar...

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olması vesilesiyle alışverişe gidecek vatandaşlar tarafından AVM'ler açık mı sorusu araştırılıyor. Resmi tatillerde AVM'ler saat kaçta açılır merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 1 Mayıs günü AVM açılış saatleri araştırılmaktadır. Peki, 1 Mayıs AVM'ler açık mı? 1 Mayıs Pazartesi AVM'ler saat kaçta açılacak? Detaylar haberimizde...

1 MAYIS AVM'LER AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda AVM'ler özel sektör olması sebebiyle açık olacaktır. AVM'ler, 1 Mayıs Pazartesi günü normal çalışma saatlerine göre hizmet vermektedir.