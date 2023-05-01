1 Mayıs AVM'ler açık mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda AVM'ler açık olacak mı?

1 Mayıs tarihin İşçi ve Emekçiler Bayramı olması nedeniyle 1 Mayıs AVM'ler açık mı? Sorusu yer almakta ve sıklıkla internet üzerinde araştırılmakta. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan 1 Mayıs'a dair araştırmalar devam ediyor. Peki, 1 Mayıs AVM'ler açık mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler açık olacak mı?

1 Mayıs AVM'ler açık mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak bilinmekte olan 1 Mayıs Pazartesi günü AVM'ler açık mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler açık olacak mı? Sorusu, konuya ilişkin olarak en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmekte olan 1 Mayıs araştırmaları devam ediyor. Peki, 1 Mayıs AVM'ler açık mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler açık olacak mı?

1 MAYIS AVM'LER AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu nedenle dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele gününde ülkemizde 1 Mayıs tarihinde kamu kurumları hizmet vermeyecektir. AVM'ler ise özel sektör olması nedeniyle normal çalışma saatleri olan sabah 10:00, akşam 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek ve açık olacaktır.