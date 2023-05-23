Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun sona ermesinin ardından Play-Off programını açıkladı. Peki, 1. lig play off ne zaman? Süper Lig'e çıkma maçları ne zaman?

Ligi 3. sırada bitiren Pendikspor doğrudan finale yükseldi. Play-Off 1. Turu'nda ise Bodrumspor ile Göztepe, Sakaryaspor ile de Eyüpspor eşleşti. Peki, 1. lig play off ne zaman? Süper Lig'e çıkma maçları ne zaman?

1. LİG PLAY OFF NE ZAMAN?

26 Mayıs Cuma 17.00'da Bodrumspor Göztepe

Aynı gün saat 20.00'da Sakaryaspor Eyüpspor

Pendikspor doğrudan finale yükseldi

. Play Off 2. Turunda maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü oynanacak