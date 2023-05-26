1. Lig Play-Off final maçı ne zaman? Süper Lig'e çıkma maçı ne zaman?
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Spor Toto 1. Lig Play-Off Turu ilk maçında Bodrumspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Evinde Göztepe'yi 3-1'lik skorla yenen Bodrumspor, yarı finale yükseldi. İzmir ekibi Göztepe'nin Süper Lig'e çıkma hayali sona erdi. Peki, 1. lig Play-Off final maçı ne zaman? Süper Lig'e çıkma maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig'e yükselme yolunda ilk adım Bodrumspor'dan geldi. 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Bodrumspor, adını yarı finale yazdırdı. Lig Play-Off final maçı ne zaman? Süper Lig'e çıkma maçı ne zaman?
1.LİG PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Bodrumspor'da 16. dakikada Cenk Şen maçta gol perdesini açtı. İlk devrenin sonunda Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu İsmail Köybaşı kendi ağlarını buldu ve skor 2-0'a geldi. 87'de Atınç Nukan, farkı 1'e indirdi. Maçın son anlarında Umar Aminu sahneye çıktı ve skoru belirledi: 3-1!
FİNAL 8 HAZİRAN'DA
Play-Off 2. Turu'nda maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final müsabakası 8 Haziran Perşembe günü oynanacak ve final merkezi daha sonra belli olacak.