Spor Toto 1. Lig Play-Off Turu ilk maçında Bodrumspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Evinde Göztepe'yi 3-1'lik skorla yenen Bodrumspor, yarı finale yükseldi. İzmir ekibi Göztepe'nin Süper Lig'e çıkma hayali sona erdi. Peki, 1. lig Play-Off final maçı ne zaman? Süper Lig'e çıkma maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'e yükselme yolunda ilk adım Bodrumspor'dan geldi. 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Bodrumspor, adını yarı finale yazdırdı. Lig Play-Off final maçı ne zaman? Süper Lig'e çıkma maçı ne zaman?

1.LİG PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN?