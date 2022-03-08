1 km kaç litre benzin yakar? Bir depo kaç litra benzin alır? Bir depo kaç litre?

1 km kaç litre benzin yakar sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün gelen son zam sonrası benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili detayları araştırmalar yapılmaya başlandı.

BİR ARABA KAÇ LİTRE BENZİN ALIR?

Benzinli araç yerine dizel tercih edenlerin dikkat etmesi gereken husus, aldıkları aracı kullanım süresi olmalı. 1.6 veya 1.2 turbo benzinli bir araç şehir içinde ortalama 8.5 litre yakıyor. 1.6 dizel bir araç da şehir içinde 100 kilometrede yaklaşık 6 litre tüketiyor. Binek araç yakıt depoları, normalde 45 ila 65 litre yakıt tutacaktır.

1 KM KAÇ LİTRE BENZİN YAKAR?

Aracınızın 1 kilometrede ne kadar benzin yaktığını öğrenmek için, deponuzun kapasitesini, katettiğiniz kilometreye bölün. Çıkan sonucu 100 ile çarparsanız 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi miktarına ulaşmış olursunuz.

Örneğin aracınızın 50 litrelik deposu varsa ve depoyu tam doldurup 700 kilometre yol katettiyseniz aracınızın 100 kilometrede ortalama 7,1 litre yakıt tüketiyor demektir.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATLARI GÜNCEL

Zammın ardından Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

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