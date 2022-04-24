1 kilometrelik iftar sofrasında 4 bin kişi aynı anda orucunu açtı

KAYSERİ - Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar programına yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının bereketin ve paylaşmanın simgesi olduğunu söyledi.

Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı iftar programında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının bereketin ve paylaşmanın simgesi olduğunu söyledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte iftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. 2 sokakta kurulan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki sofrada Başkan Çolakbayrakdar ile iftar açan bölge sakinleri, dostluk, dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerini sergiledi. Ramazanın ruhuna yakışır görüntülerin ortaya çıktığı iftar programında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Bereketli bir iftar sofrasında sizlerle beraberiz. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Sağlık sıhhat içerisinde nice nice ramazanlara erişmeyi nasip eylesin. Önü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın artık, sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Önümüzde yaklaşan Kadir Gecesi mübarek olsun ve arkasından inşallah erişeceğimiz bir bayram var. Ramazan Bayramı'nız da şimdiden mübarek olsun. Rabbim, her daim böyle güzelliklerle Kocasinan'ımıza, Kayseri'mize ve Türkiye'mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin. Mevlam, bu vatan topraklarında bayrağımızın gölgesinde özgür bir şekilde ezanımızı dinlerken nice nice bayramlar yapabilmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, iftarın ardından yoğun ilgisiyle karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Teravih namazının ardından Kocasinan Belediyesi'nin 'İkram Lokması'ndan tatlı ikramında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

İhlas Haber Ajansı / Genel