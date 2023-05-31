Giyimden enerjiye, gıdadan temizliğe kadar birçok ürünün fiyatı her geçen gün daha da artıyor. Enflasyonun bir türlü düşmemesi vatandaşın alım gücünü vurmuş durumda. Zam geldi mi merak edilen ürünler arasında havuç geliyor. Peki, 1 kg havuç kaç TL? 1 kilo havuç ne kadar oldu, zam geldi mi? Pazarlarda 1 kilogram havuç kaç lira, kaç TL 2023? İşte detaylar...

Havuça zam geldi mi merak ediliyor. Peki, 1 kg havuç kaç TL? 1 kilo havuç ne kadar oldu, zam geldi mi? Pazarlarda 1 kilogram havuç kaç lira, kaç TL 2023? İşte detaylar...

1 KG HAVUÇ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023?

Son dönemde iyiden iyi artan gıda fiyatları vatandaşın belini bükmüş durumda. Sebzeden meyveye birçok ürünün fiyatı cep yakarken, bir pazarda çekilen fotoğraf akıllara durgunluk verdi. 1 kilo havucun 50 lira olması dikkat çekti.

Vatandaşı en çok etkileyen ürünlerin başında gıda geliyor. Sebzeden meyveye birçok ürünün fiyatı cep yakarken, bir pazarda çekilen fotoğraf akıllara durgunluk verdi. 1 kilo havucun 50 lira olması dikkat çekti.