Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı. Peki, 14 Kasım gram altın fiyatı, 1000 gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 1 kg altın kaç TL?

1 kg altın kaç TL? 14 Kasım GRAM ALTIN FİYATI! 1000 gram altın ne kadar, kaç TL?

1 kg altın kaç TL? Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı. Peki, 14 Kasım gram altın fiyatı, 1000 gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 1 kg altın kaç TL? Detaylar...

1 KG ALTIN KAÇ TL?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi.

İŞLEM MİKTARI 1.113 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 982 milyon 831 bin 466 lira, işlem miktarı ise 1.113,07 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 8 milyon 83 bin 201 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya, İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: