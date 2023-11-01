MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 1 Kasım dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 1 Kasım Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

1 Kasım MasterChef Takım Oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Tahsin oldu.

Mavi Takım: Tahsin (K), Sergen, Eren, Hasan, Kıvanç, Ayaz, Barbaros, Tanya,

Kırmızı Takım : Cemre (K), Dilara, Tolga, Barış, Esra, Batuhan, Alican

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU

13. Hafta

1.eleme adayı: Cemre

2. eleme adayı: Alican

3.eleme adayı: Açıklanmadı

4. eleme adayı: Açıklanmadı

.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç