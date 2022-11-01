1 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! 1 Kasım 2022 elektrikler hangi ilçelerde kaç saat kesilecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Kasım Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Kasım'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Kasım Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ARNAVUTKÖY

NO: 34508499

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, SERİN, İZCİ sk / HASTANE mah AYASOFYA, CABBAR, GÖKYÜZÜ, HADIMKÖY-İSTANBUL, TERAKKİ, ZEMİN sk bölgelerinde 01/11/2022 09:30:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34508600

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, HARMANLIK, IHLAMUR sk bölgelerinde 01/11/2022 09:30:00 - 01/11/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34508496

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 01/11/2022 17:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34499067

İSTANBUL AVCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34504583

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARAS, GÖKALP, KARINCA, KOLBAŞI, KİRAZLI, SAKARYA sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34498870

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA, BAŞLIK, BİRLİK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, PEKER, SAYDAM, TÖREN, YÜCEL sk bölgelerinde 01/11/2022 00:00:00 - 01/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34504565

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN, PALANGA sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, HAMİDİYE, NECATİ ALBURUZ, ÇAKIR ÇIKMAZI sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 01/11/2022 00:00:00 - 01/11/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34498873

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BALLI, EYLÜL, FUNDA, GEYİKLİ, GONCA, KAMELYA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, LALE, LAVİNYA, LİLYUM, NİSBETİYE, SÜLÜN, SÜMBÜL, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, İRİS sk / NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk bölgelerinde 01/11/2022 00:00:00 - 01/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34507596

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah KAKTÜS, MELODİ, TEPECİK YOLU sk / BEBEK mah BAĞ, BEBEK DAĞI, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, İNŞİRAH, İĞDELİ sk / ETİLER mah AHULAR, ALTINEKİN, BEBEK DAĞI, BIYIKLI MEHMET PAŞA, CENGİZ TOPEL, CEVHER, DEMİRKENT, DERİNCE, DÜZGÖREN ÇIKMAZI, EDİNCİK, EMİN, ERGİN, GÜLERDİ, GÜLŞEN, KÜÇÜKBEBEK, NİSBETİYE, OVUN, SARIOBA, TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, TOPRAKKALE, TUNCA, YANARSU, ÇAMLIK YOLU, ÖZDEŞ, İHSAN AKSOY, İNCESU, İĞDELİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AYTEKİN KOTİL sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34504578

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah PALANGA sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / YILDIZ mah PALANGA sk bölgelerinde 01/11/2022 09:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34503736

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AZİZ OGAN, PALACI sk / BEBEK mah AZİZ OGAN, HÜSNÜ KORTEL, YALI sk / KÜLTÜR mah PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 01/11/2022 10:00:00 - 01/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34280316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah BAKKALİYE, BARUTHANE, CANAN, DİKBAYIR, GÖRELE ÇIKMAZI, HAFİK, MAHMUTAĞA, MUHSİN ÇIKMAZI, ÇEŞMELİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah MAHMUTAĞA, MAHMUTAĞA ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI sk bölgelerinde 01/11/2022 10:00:00 - 01/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.