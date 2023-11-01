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1 Kasım 2023 Resmi Gazete: Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yeni düzenlemeler merak konusu oldu. Resmi Gazete'nin atamaları da yayınladı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Peki, Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!