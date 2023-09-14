1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı Kapılarını Açıyor

TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Ticaret AŞ tarafından organize edilen 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı, 20-22 Eylül tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek. Fuar, birçok ülkeyi ağırlayacak, yeni iş fırsatları sunacak ve turizm ilişkilerini güçlendirecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Ticaret AŞ tarafından, İBB Kültür AŞ iş birliği ile organize edilen 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı, 20-22 Eylül tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını ziyaretçilere açacak.

TÜRSAB açıklamasına göre, aralarında KKTC, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Bosna Hersek, Çin, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Malezya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Uganda, Ürdün ve Yunanistan'ın da bulunduğu birçok ülkeyi ağırlayacak olan fuar, katılımcılara yeni iş fırsatları, ulusal ve uluslararası turizm uzmanları ile bilgi alışverişi yapma ve yeni destinasyon, ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapma imkanı sunacak.

Bir turizm borsası niteliğinde planlanan fuar, hedef ülkelerden gelecek satın alım heyetlerini dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı ve ziyaretçilerle buluşturacak ve bölgeler arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirerek karşılıklı turizm hacminin artırılmasını sağlayacak.

Fuar, ev sahipliği yapacağı panel ve söyleşi gibi etkinliklerde turizmin her alanındaki profesyonelleri dinleyicilerle bir araya getirecek. Fuarda hem Türkiye'nin hem de Balkanlar'ın turizm zenginlikleri tanıtılırken, yapılacak B2B ikili görüşmelerle iş birlikleri kurulması, bölgesel kalkınmaya ve sürdürülebilir turizme yönelik önemli anlaşmalar yapılması planlanıyor.

Açılış günü olan 20 Eylül'de sadece B2B görüşmelere yönelik olarak turizm sektörü profesyonellerini ağırlayacak olan fuar, ikinci gün öğleden sonra itibarıyla halkın da ziyaretine açılacak. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nın alt ve üst katında düzenlenecek fuar üç gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Balkan ülkeleri ve Türkiye arasındaki artan iş birliklerinin sosyal ve ekonomik ilişkileri de güçlendirdiğini ifade etti.

Bölgede 8 milyonu aşkın bir turist hareketliliği olduğunu belirten Bağlıkaya, "Hedefimiz bölgedeki turizm hareketinin daha da artmasını sağlayarak karşılıklı ziyaretçi hacminin 10 milyon seviyesine ve üzerine çıkarmak." dedi.

"Türkiye'nin konumu itibarıyla Asya ve Avrupa arasında bir köprü oluşturuyor"

Bağlıkaya, TÜRSAB'ın Balkanlar'da gelişen turizmi desteklemek ve Türkiye'nin Balkan turizm pazarındaki konumunu güçlendirmek üzere çalışmaları hızlandırdığını aktardı.

Türkiye'nin konumu itibarıyla Asya ve Avrupa arasında bir köprü oluşturduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, "Ülkemizde turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik desteklerimiz kapsamında, bünyemizde faaliyetlerini sürdüren iştirak şirketimiz TÜRSAB Fuarcılık tarafından farklı bölgelerimizde düzenlediğimiz turizm fuarlarına bir yenisini ekleyerek, 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı'nı hayata geçirmekten dolayı oldukça heyecanlıyız.

Yüzyıllardır hem tarihsel hem kültürel bağlara sahip olduğumuz Balkanlar ve diğer hedef ülkeler arasındaki sağlam turizm bağlarının tesis edilmesi, bu konumun güçlendirilmesi bakımından önem arz ediyor. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı'nın bu anlamda önemli bir misyon üstlenmesini ve bölge turizmine destek olarak yepyeni bir canlılık getirmesini hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Bağlıkaya ayrıca, fuarda katılımcılar ve ziyaretçiler arasında gerçekleşecek ikili görüşmelerle birlikte fuarın turizm borsası olarak önemli bir işleve sahip olacağının da altını çizdi.