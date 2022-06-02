1 Haziran 2022 Haberleri - Haberler

1 Haziran 2022 Haberleri
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1 Haziran 2022 Manşet Haberleri.
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- Sürücüye kızıp kepçe ile otomobile takla attıran operatör tutuklandı
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- Büyükçekmece'de takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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