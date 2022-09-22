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1 Haftalık tatil ne zaman? 2023 ilk ara tatil tarihi ne zaman? 2023 ara tatil tarihi!

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1 Haftalık tatil ne zaman? 2023 ilk ara tatil tarihi ne zaman? 2023 ara tatil tarihi!

Okullarda ders zilinin çalmasının ardından birçok öğrenci 2022-2023 eğitim-öğretim dönemine başladı. Yeni yıl öğretim dönemine başlayan öğrenciler ve velileri tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de 1 Haftalık tatil ne zaman? Sorusu oldu. Peki, 1 Haftalık tatil ne zaman? 2023 ilk ara tatil tarihi ne zaman? 2023 ara tatil tarihi!

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Veliler ve öğrenciler tarafından yeni eğitim döneminin başlamasının ardından 1 haftalık ara tatil araştırmaları başladı. Tatil ve daha birçok etkinlik için plan yapan veliler 1 haftalık tatilin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 1 Haftalık tatil ne zaman? 2023 ilk ara tatil tarihi ne zaman? 2023 ara tatil tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilen takvime göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk 1 haftalık ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Yapılan tatil hafta sonu ile birleştiğinden dolayı bir haftalık bir tatil olacak.

Okullar 23 Ocak- 3 Şubat tarihi arasında yarıyıl tatili yapacak.

17- 20 Nisan tarihleri arasında ise öğrenciler 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak.

12 Eylül'de başlayan eğitim ve öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona eriyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Tatil Gündem Eğitim Haberler

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