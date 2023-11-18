1 haftadır açıklanmıyordu! Erdoğan, Almanya'daki konuşmasında Gazze'deki güncel kayıp sayısını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin yankıları sürüyor. Burada yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara dikkat çeken Erdoğan, hayatını kaybedenlerle ilgili son rakamı da paylaştı. İsrail'in çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden katliam yaptığını vurgulayan Erdoğan, "Şu ana kadar 13 bin kişi yaşamını yitirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek net mesajlar verdi. Son bir haftadır Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmayan kayıp sayısına ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Gazze'de 13 bin çocuk, kadın ve yaşlı öldürüldü" dedi.

SALDIRILAR GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürüyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre; işgal uçakları, Han Yunus'ta sivillerin bulunduğu binalara gece boyunca arka arkaya çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu çocuk 26 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri de basına, bombalanan binalarda çok kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını arama kurtarma çalışmalarının da şu ana kadar devam ettiği bilgisini paylaştı.

MÜLTECİ KAMPLARINI VURUYOR

İsrail ordusu, kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin de çevresine hem havadan hem karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi. Aynı şekilde Cibaliye Mülteci Kampı ile El-Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan Büyük Cami de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

"GAZZE'DE 13 BİN ÇOCUK, KADIN VE YAŞLI ÖLDÜRÜLDÜ"

Öte yandan; Filistin Sağlık Bakanlığı neredeyse 1 haftadır ölü ve yaralı sayısına ilişkin son durumu paylaşmıyor. Almanya ziyaretinde yaptığı konuşmada İsrail'i yerden yere vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki kayıp sayısına ilişkin rakam da verdi. Erdoğan, "Gazze'de 13 bin çocuk, kadın ve yaşlı öldürüldü" dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.