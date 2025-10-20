1 hafta tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil oluyor? Birinci ara tatil, Kasım tatili, ikinci ara tatil tarihleri!

Yeni eğitim-öğretim yılı hızla devam ederken, öğrenciler ve veliler hem ders programına alışmaya çalışıyor hem de Kasım ayındaki ilk ara tatilin heyecanını taşıyor. Yoğun tempoya kısa bir ara verecek bu tatil, okullarda moral ve motivasyonun artmasına olanak sağlayacak. Peki, Kasım ara tatili hangi tarihler arasında olacak? Tatil kaç gün sürecek? Güncel takvim ve tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaklaşık bir hafta sürecek bu tatil, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yoğun ders temposundan kısa bir süreliğine uzaklaşmasına olanak sağlayacak. Bu süreçte pek çok öğrenci dinlenme fırsatı yakalarken, bazıları ise eksik konularını telafi etmek için planlar yapıyor.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu tatil, öğrencilerin hem zihinsel olarak yenilenmesini sağlayacak hem de birinci dönemi değerlendirmeleri için önemli bir zaman olacak.

KASIM ARA TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI? OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLUYOR?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ilk ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler, bu kısa tatilin okul temposuna kısa bir mola vermesi için heyecanla takvimi takip ediyor. Tatil, özellikle eğitim hayatına yeni adapte olmaya çalışan öğrenciler için moral kaynağı olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Bahar aylarında gerçekleşecek bu tatil, ikinci dönem derslerinin yoğunluğunu hafifletirken, öğrencilere kısa bir dinlenme fırsatı sunacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Yaklaşık dokuz ay süren yoğun eğitim döneminin ardından gelen yaz tatili, öğrenciler için hem dinlenme hem de yeni döneme hazırlık imkânı sağlayacak.